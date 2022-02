Les actions européennes poursuivent leur rebond

PARIS, 16 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes progressent en début de séance mercredi, amplifiant le rebond entamé la veille en réaction aux informations sur le début de retrait des troupes russes massées près des frontières de l'Ukraine. À Paris, le CAC 40 gagne 0,6% à 7.022,01 points à 08h40 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,17% et à Francfort, le Dax avance de 0,6%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,72%, le FTSEurofirst 300 de 0,52% et le Stoxx 600 de 0,49%. Ce dernier a déjà repris 1,43% mardi après un recul de 2,61% sur les trois séances précédentes en raison principalement des craintes liées à l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense a diffusé en tout début de journée une vidéo montrant une colonne de chars et de véhicules blindés quittant la Crimée, annexée en 2014, en précisant qu'une partie des troupes allaient regagner leurs bases. Mais les pays occidentaux restent prudents sur la réalité et l'ampleur de ce retrait. Et mardi, le président américain, Joe Biden, a jugé qu'une invasion de l'Ukraine par l'armée russe restait une hypothèse probable. L'autre grande inquiétude des investisseurs reste la persistance de l'inflation: si elle ralentit un peu en Chine, elle a dépassé les attentes au Royaume-Uni en janvier pour atteindre 5,5% sur un an, son plus haut niveau depuis près de 30 ans. "Au vu de la vigueur du marché du travail et de l'économie dans son ensemble, il paraît inévitable que la Banque d'Angleterre poursuive la hausse des taux", estime Dan Boardman-Weston, directeur des investissements de BRI Wealth Management. Les investisseurs surveilleront à 13h30 GMT les chiffres mensuels des ventes au détail aux Etats-Unis, en attendant le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale à 19h00 GMT. Dans l'actualité des résultats de sociétés, Air Liquide gagne 3,16%, la meilleure performance du CAC 40, après s'être dit confiant dans sa capacité à améliorer sa marge. Parmi les autres publications saluées figurent celles de Nexans (+7,46%), FDJ (+6,26%) ou encore Heineken (+1,34%) à Amsterdam. En baisse, Ericsson chute de 7,08% après la découverte de faits présumés de corruption en Irak qui pourraient avoir bénéficié à l'organisation armée Etat islamique (EI). (Rédigé par Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)