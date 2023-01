Carlo Centonze, directeur général de HeiQ, achète 300 000 actions

HeiQ PLC - entreprise de technologie textile basée à Londres - Le président-directeur général Carlo Centonze achète 300 000 actions au prix moyen de 28 pence chacune, pour une valeur de 84 000 GBP, à Londres mercredi. Centonze s'intéresse désormais à 14,2 millions d'actions, dont 5,2 millions d'actions détenues par Cortegrande AG, soit une participation de 10,1 %. Cortegrande est une société détenue à 100 % par Centonze.

Mercredi, la société a déclaré que les ventes du quatrième trimestre 2022 ont été affectées par une détérioration "significative" de la demande des consommateurs en raison de la dégradation des conditions macroéconomiques. Elle a expliqué que cette réduction des ventes a également été aggravée par le fait que les marques ont augmenté leurs niveaux de stocks à des sommets historiques après la pandémie, en raison des préoccupations persistantes concernant la chaîne d'approvisionnement.

HeiQ s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires de l'année soit inférieur de 20 % aux attentes du marché, soit entre 54 et 55 millions de dollars US. La perte avant impôts de la société devrait se situer entre 2,5 et 3,5 millions USD.

Cours actuel de l'action : 28,90 pence, en hausse de 7,0% à Londres jeudi matin

Variation sur 12 mois : baisse de 69%

Par Sophie Rose ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.