HeiQ : (Swiss news) HeiQ launches HeiQ Synbio, an innovative cleaning line using prebiotics and probiotics

French and English follows German / Français et anglais suivent le texte allemand

Das Zürcher Unternehmen für Materialinnovationen HeiQ lanciert die neue Reiningungspalette Synbio in der Schweiz. Die patentierte Technologie nutzt Probiotika, sogenannte «gute Bakterien», zur nachhaltigen Reinigung von Oberflächen und Textilien und schont dabei Mensch, Haustier und Umwelt. Mit HeiQ Synbio kommt HeiQ damit dem wachsenden Interesse der Verbraucher an Gesundheit, Hygiene und Sicherheit nach. Die Entwicklung der Produkte wurde durch die Übernahme des belgischen Unternehmens Chrisal im März 2021 möglich.

HeiQ, der in Zürich ansässige Marktführer im Bereich der Materialinnovationen, lanciert heute in der Schweiz eine neue Reihe von Reinigungsprodukten. Diese enthalten Probiotika, also gute Bakterien, und sind mit Präbiotika -Zuckerarten, die diese Bakterien ernähren - angereichert. Das HeiQ Synbio Reinigungsspray für harte Oberflächen und das HeiQ Synbio Allergenspray für Textilien sind die ersten Produkte auf dem Markt, die diese patentierte Technologie nutzen. Anders als bei herkömmlichen Chemikalien werden durch die Wiederherstellung eines ausgewogenen Mikrobions dadurch Menschen, Haustiere und Umwelt geschont. Der Reinigungseffekt kann ausserdem noch Tage nach der Anwendung anhalten, da Millionen von Probiotika auf der Oberfläche der Materialien wirken.

Eine Reduktion der Pollenallergene um fast 90 Prozent

Rund 35 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind gegen Allergene sensibilisiert, 20 Prozent haben eine Pollenallergie und immer mehr Kinder entwickeln Allergien.1) Auch viele weitere Probleme, wie zum Beispiel schlecht riechende Schuhe, Hausstaubmilbenallergene, Schimmel in der Dusche oder schwarzer Dreck in unseren Abflüssen, hängen mit Mikrobiomen zusammen, die nicht im Gleichgewicht sind. "Probiotische Produkte sind besonders hilfreich für Menschen mit Allergien gegen Hausstaubmilben, Tierhaare oder Pollen", erklärt Nick Ritter, Sales Director Healthcare & Cosmetics bei HeiQ in Zürich. "Studien haben gezeigt, dass probiotische Produkte Hausstaubmilbenallergene um 60 Prozent und Pollenallergene um fast 90 Prozent reduzieren konnten. Die Enzyme der probiotischen Reinigungsprodukte bauen diese Allergene ab und können noch Tage nach dem Sprühen wirken."

Nachweisbare Ergebnisse in Krankenhäusern

Dr. Robin Temmerman, Mikrobiologe und CEO von HeiQ Chrisal, der belgischen Tochtergesellschaft der HeiQ-Gruppe, die die Synbio-Produkte herstellt, kommentiert: "In ihrem Streben nach Sauberkeit haben die Menschen viel zu lange Antibiotika und Biozide eingesetzt. Dies kann zu resistenten Mikroorganismen, so genannten "Superbugs", führen, die beispielsweise in Krankenhäusern ein grosses Problem darstellen. Unsere Inspiration für die Entwicklung probiotischer Reinigungsprodukte beruht auf unserer Überzeugung, dass Probiotika die einzige wirklich nachhaltige Lösung zur Aufrechterhaltung guter Hygiene sind. Die Reinigung mit Probiotika bringt Mikrobiome durch gute Bakterien, die wir brauchen, ins Gleichgewicht."

Die Schweiz ist auf dem Weg, schädliche Inhaltsstoffe zu reduzieren

Die Menge an Bioziden und aggressiven Chemikalien, die tägliche verwendet werden, hat die Europäische Kommission (EK) zum Handeln veranlasst. Auch die Schweiz folgt deren Aktionsplan für eine "Nullverschmutzung" von Luft, Wasser und Boden bis 2050 und dem "Green Deal", einem 2023 in Kraft tretenden Rechtsrahmen zur Reduzierung des Einsatzes von chemischen Pestiziden, Antibiotika und schädlichen Inhaltsstoffen. Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Reinigungs-Chemikalien sind Probiotika durch das EU Ecolabel als umweltfreundliche Technologie anerkannt. Auch die SYNBIO-Reinigungsprodukte sind mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet. Ihre Wirkstoffe werden aus natürlichem Material gewonnen, sind nicht gentechnisch verändert (non-GMO), gelten nicht als krankheitserregend, sind leicht biologisch abbaubar, und die Abbauprodukte gelten als sicher für Flora und Fauna.

Verfügbarkeit und Preis

Das HeiQ Synbio Reinigungsspray für harte Oberflächen und das Synbio Allergenspray für Textilien sind in der Schweiz in Apotheken und Drogerien mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 9.90 CHF (HeiQ Synbio Reinigungsspray) und 27.90 CHF (HeiQ Synbio Allergen Spray) erhältlich.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: myheiq.ch/synbio-clean

HeiQ, entreprise suisse leader de l'innovation dans le domaine des textiles et des matériaux, lance une première gamme de produits de nettoyage utilisant une synergie unique de prébiotiques et de probiotiques pour créer un microbiome équilibré et durable. Cette méthode de nettoyage est prouvée meilleure pour les individus, leurs animaux domestiques et leur environnement. Cette innovation fait écho à l'intérêt croissant des consommateurs durant la pandémie pour la santé, l'hygiène et la sécurité sanitaire. Elle est également le fruit de l'acquisition par HeiQ de la société belge Chrisal en mars 2021.

HeiQ, l'entreprise zurichoise spécialisée dans l'innovation des matériaux, lance aujourd'hui en Suisse une nouvelle gamme de produits de nettoyage utilisant des bonnes bactéries, les probiotiques, renforcées par de bons sucres venant les nourrir, les prébiotiques. Le spray nettoyant HeiQ Synbio Cleaning Spray pour les surfaces dures et le spray anti-allergènes HeiQ Synbio Allergen Spray pour les textiles sont les deux premiers produits sur le marché utilisant cette technologie brevetée dont le but est de nettoyer efficacement tout en rétablissant un microbiome équilibré dans la maison. L'effet nettoyant peut durer plusieurs jours après l'application des produits car des millions de probiotiques continuent à agir sur la surface des matériaux.

Une réduction des allergènes de pollen de près de 90 %

Environ 35% des Suisses sont sensibilisés aux allergènes, 20% ont une allergie au pollen et de plus en plus d'enfants développent des allergies.1) L'augmentation des allergies est un problème pris très au sérieux dans notre pays. De plus, un grand nombre des problèmes rencontrés chez soi aujourd'hui, par exemple les chaussures qui sentent mauvais, les acariens, les moisissures dans la douche ou la crasse noire dans les canalisations, sont liés à un microbiome qui n'est pas bien équilibré. Les sprays HeiQ Synbio sont efficaces pour décomposer les tâches et les protéines allergisantes afin de nettoyer les moindres crevasses et les fines rainures tout en prévenant activement les odeurs. « Les produits probiotiques sont particulièrement utiles pour les personnes allergiques aux acariens, aux poils d'animaux ou au pollen, explique Nick Ritter, directeur des ventes Healthcare & Cosmetics chez HeiQ à Zurich. Des études ont montré que les produits probiotiques parvenaient à réduire les allergènes d'acariens de 60% et les allergènes de pollen de près de 90%. Les allergies sont généralement déclenchées par les protéines des porteurs d'allergènes. Les enzymes des produits de nettoyage probiotiques décomposent ces protéines et peuvent continuer à agir pendant plusieurs jours après la pulvérisation. »

Des résultats prouvés dans les hôpitaux

« Dans notre quête d'une propreté parfaite, nous utilisons des antibiotiques et des biocides depuis bien trop longtemps et cela en quantités excessives, ce qui peut entraîner l'apparition de micro-organismes résistants, appelés 'super-microbes', » ajoute le Dr Robin Temmerman, microbiologiste et CEO de HeiQ Chrisal, la filiale belge du groupe HeiQ où sont fabriqués les produits HeiQ Synbio. « Cela constitue un énorme problème dans les hôpitaux. Notre inspiration pour la création de produits de nettoyage aux probiotiques chez HeiQ Chrisal est fondée sur notre conviction que les probiotiques sont la seule véritable solution durable pour maintenir une bonne hygiène. Ils permettent d'équilibrer le microbiome avec les 'bonnes' bactéries naturelles dont nous avons besoin. Les nettoyants à base de probiotiques sont utilisés depuis dix ans dans les hôpitaux et dans le cadre d'études cliniques sans qu'aucun problème de sécurité n'ait été signalé, tout en contribuant à la diminution des taux d'infection. Aujourd'hui, plus de 40 hôpitaux en Europe nettoient avec des produits probiotiques. »

La Suisse en passe de réduire les ingrédients nocifs

Un nombre croissant de personnes sont préoccupées par la quantité de biocides et de produits chimiques agressifs utilisés dans la vie quotidienne et s'inquiètent d'un environnement de vie sain. La Suisse suit le plan d'action de la Commission européenne (CE) en faveur d'une « pollution zéro » dans l'air, l'eau et le sol d'ici 2050, ainsi que le Pacte vert, un cadre réglementaire qui entrera en vigueur en 2023 afin de promouvoir la biodiversité en réduisant l'utilisation de pesticides chimiques, d'antibiotiques et d'ingrédients nocifs. L'impact du Pacte vert de la CE est fort. Les produits de nettoyage SYNBIO de HeiQ Chrisal ont par ailleurs reçu l'Ecolabel européen de l'Union européenne. Les probiotiques sont dérivés de matériaux de source naturelle, ne sont pas génétiquement modifiés, ne sont pas considérés comme pathogènes, sont facilement biodégradables et leurs produits de dégradation sont considérés comme sûrs pour la faune et la flore. Selon les prévisions, le volume des produits de nettoyage probiotiques va croître de manière significative en lien avec l'évolution de la législation et l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé, l'hygiène et la sécurité.

Disponibilité et prix

Le spray de nettoyage HeiQ Synbio Cleaning Spray pour les surfaces dures et le spray anti-allergènes Synbio Allergen Spray pour les textiles sont disponibles en pharmacies et grandes surfaces en Suisse au prix de vente recommandé de 9.90 CHF (HeiQ Synbio Cleaning Spray) et de 27,90 CHF (HeiQ Synbio Allergen Spray).

Pour de plus amples informations, visitez: myheiq.ch/synbio-clean



Zurich-based materials innovation company HeiQ launches the new Synbio cleaning range in Switzerland. The patented technology uses probiotics, so-called "good bacteria," to sustainably clean surfaces and textiles while protecting people, pets and the environment. With HeiQ Synbio, HeiQ is responding to growing consumer interest in health, hygiene and safety. The development of the products was made possible by the acquisition of the Belgian company Chrisal in March 2021.

HeiQ, the Zurich-based leader in material innovations, is launching a new range of cleaning products in Switzerland today. These contain probiotics (good bacteria), and are enriched with prebiotics (sugars that feed these bacteria). The HeiQ Synbio Cleaning Spray for hard surfaces and the HeiQ Synbio Allergen Spray for textiles are the first products on the market to use this patented technology to clean well and restore a balanced microbiome in people's home. The cleaning effect can last for days after applying the products, as millions of probiotics continue to work on the surface of the materials.

A reduction of pollen allergens by almost 90%

About 35% of the Swiss are sensitized to allergens, 20% have a pollen allergy and more and more children develop allergies.1) Increasing allergies are a problem taken very seriously in our country. In addition, many of the problems and issues we battle in our homes today, e.g. funky shoes, dust mite allergens, mold in our showers or black gunk in our drains, are related to a microbiome that is not well balanced. HeiQ Synbio sprays are effective in breaking down stains and allergy causing proteins to clean even the smallest crevices and fine grooves while actively preventing odors. "Probiotic products are particularly helpful for people with allergies to dust mite matter, animal hair or pollen", explains Nick Ritter, Sales Director Healthcare & Cosmetics at HeiQ in Zurich. "Studies have shown that probiotic products managed to reduce dust mite allergens by 60% and pollen allergens by almost 90%. Allergies are usually triggered by the proteins of allergen carriers. The enzymes of probiotic cleaning products break down these proteins and can continue to work for days after spraying."

Proven results in hospitals

Dr. Robin Temmerman, microbiologists and CEO of HeiQ Chrisal, the Belgian subsidiary of HeiQ Group where Synbio products are produced, comments: "In their pursuit of perfect cleanliness, people have been using antibiotics and biocides for far too long and in excessive amounts, which can result in resistant microorganisms, so-called "super bugs", that are a huge problem in hospitals. Our inspiration for the creation of probiotic cleaning products at HeiQ Chrisal was founded in our conviction that probiotics are the only true sustainable solution to maintain good hygiene.. Cleaning with probiotics balances the microbiome with the natural "good" bacteria that we need. Probiotic cleaners have been used for ten years in hospitals and clinical studies with not reported safety concerns, while contributing to decreasing infection rates. Today, more than 40 hospitals in Europe clean with probiotic products."

Switzerland on its way to reduce harmful ingredients

Many people are concerned about the amount of biocides and harsh chemicals used in daily life and worry about a healthy living environment, which prompted the European Commission (EC) to act. Switzerland follows the EC's action plan for "zero pollution" in air, water, and soil by 2050, as well as the "green deal", a regulatory framework that comes into effect in 2023 to promote biodiversity by reducing the use of chemical pesticides, antibiotics, and harmful ingredients. The impact of the EC's "green deal" is strong. Probiotics are recognized by the EC Ecolabel as valid eco-friendly technology. HeiQ Chrisal's SYNBIO cleaning products have been granted the EU Ecolabel. Probiotics are derived from natural source material, are not genetically modified (non-GMO), are not considered pathogenic, are readily biodegradable, and their degradation products are considered safe for flora and fauna. The volume of probiotic cleaning products will grow significantly, based on the changing legislation as well as consumers' growing interest in health, hygiene, and safety.

Availability and price

HeiQ's Synbio Cleaning Spray for hard surfaces and Synbio Allergen Spray for textiles are available in pharmacies and drugstores in Switzerland at the recommended price of 9.90 CHF (HeiQ Synbio Cleaning Spray) and 27.90 CHF (HeiQ Synbio Allergen Spray).

For more information visit: myheiq.ch/synbio-clean