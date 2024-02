HeiQ Plc est une marque mondiale de matériaux et de technologies textiles dont l'objectif est d'ajouter de l'hygiène, du confort, de la protection et de la durabilité aux produits d'usage quotidien. Les produits de la société comprennent les technologies textiles, les revêtements et les polymères, les probiotiques et les produits finis. Les technologies textiles offrent une gamme de technologies textiles fonctionnelles, notamment HeiQ Smart Temp, HeiQ Cool, HeiQ Eco Dry, HeiQ XReflex, HeiQ Clean Tech, HeiQ Real Silk, HeiQ Fresh Air et HeiQ Life, entre autres. Les revêtements et les polymères offrent une sélection spécialisée de revêtements de surface et de polymères. Dans le domaine des probiotiques, la société propose une gamme de produits améliorés par sa technologie probiotique pour les cosmétiques, le traitement de l'eau et les produits de nettoyage. Dans le domaine des produits finis, la société fournit des biens de consommation fonctionnels pour les soins personnels, les soins de santé et le style de vie. Elle est présente sur les marchés des textiles, des tapis, des plastiques antimicrobiens, des revêtements conducteurs, des dispositifs médicaux, des nettoyants ménagers probiotiques, des soins personnels et de l'hygiène hospitalière.

Secteur Chimie de spécialité