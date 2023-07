HeiQ PLC, anciennement Auctus Growth PLC, est une société basée au Royaume-Uni qui développe des technologies qui ajoutent de la fonctionnalité, du confort, de l'hygiène et de la durabilité aux vêtements, aux textiles domestiques, aux textiles techniques, aux textiles et dispositifs médicaux, aux technologies de revêtement et aux produits de consommation fonctionnels. Les technologies de la société comprennent des antimicrobiens, notamment HeiQ V-Block, HeiQ Pure et HeiQ Viroblock Spray & XPRAY ; HeiQ Fresh, une technologie de gestion des odeurs et des composés organiques volatils ; HeiQ Eco Dry, une technologie textile hydrofuge durable ; HeiQ Smart Temp, une technologie de refroidissement ; HeiQ Clean Tech, un agent d'égalisation rapide du polyester ; HeiQ Bug Guard, une technologie insectifuge ; HeiQ Oilguard, un absorbeur d'huile et d'essence non tissé ; HeiQ XReflex, un procédé de dépôt pour créer un revêtement réfléchissant ; HeiQ Real Silk, qui apporte de la douceur grâce à des fibres polymères courtes d'origine biologique, et les respirateurs HeiQ Viroblock FFP2. La société est présente en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et en Asie.

Secteur Chimie de spécialité