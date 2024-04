HeiQ Plc est une entreprise de technologie textile basée au Royaume-Uni. Les produits de la société comprennent des technologies textiles, des revêtements et des polymères, des probiotiques et des produits finis. Elle offre une gamme complète de technologies textiles fonctionnelles pour assurer l'hygiène, la protection du confort et l'efficacité des ressources. Elle propose une sélection spécialisée de revêtements de surface et de polymères. La société propose une gamme de produits améliorés par sa technologie probiotique brevetée pour les cosmétiques, le traitement de l'eau et les produits de nettoyage. Elle propose également des biens de consommation fonctionnels pour les soins personnels, les soins de santé et le style de vie. La société opère à travers quatre segments : Textiles et revêtements de sol, Sciences de la vie, Antimicrobiens et Autres activités. Le segment Textiles et revêtements de sol fournit des ingrédients pour rendre les textiles et les revêtements de sol fonctionnels, durables et viables. Le segment des sciences de la vie offre des solutions biotechnologiques pour remplacer les substances nocives dans les usages domestiques, commerciaux et industriels, pour un microbiome et un environnement équilibrés.

Secteur Chimie de spécialité