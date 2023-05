Tlou reçoit un prêt pour financer ses activités au Botswana

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

abrdn European Logistics Income PLC - fonds d'investissement axé sur l'immobilier logistique européen - A conclu un renouvellement de bail de 28 500 mètres carrés avec Biocoop, un distributeur d'aliments biologiques, dans son entrepôt durable près d'Avignon, en France. Le bail de 12 ans générera un loyer annuel contractuel de 2,5 millions d'euros. "Situé à Noves, dans le sud-est de la Provence, l'immeuble bénéficie d'excellentes liaisons de transport, avec un accès direct aux autoroutes A7 et A9, ainsi qu'à l'aéroport d'Avignon, situé à proximité. La région est réputée pour sa production de fleurs fraîches, de fruits et de légumes, et comme centre de distribution alimentaire, Carrefour, Aldi et Systeme U exploitant des centres de distribution dans la région", indique abrdn European Logistics Income.

Tlou Energy Ltd - Développeur de projets énergétiques basé à Brisbane (Australie) et possédant un important gisement de gaz au Botswana - Obtient un prêt de 2 millions de dollars australiens, soit environ 1,1 million de livres sterling, de la part d'ILC Investments Pty Ltd. ILC est déjà le principal actionnaire de Tlou, ayant apporté 7,5 millions de dollars australiens de capital par le biais de placements d'actions antérieurs. Le prêt a une durée de trois ans, à compter du 1er mai. Les intérêts seront de 10 % par an et payables chaque trimestre. Les fonds devraient être utilisés pour poursuivre les opérations de Tlou au Botswana et pour répondre aux besoins en fonds de roulement. "ILC a également indiqué qu'elle était disposée à continuer à fournir un soutien financier pour aider la société à atteindre son objectif de se connecter au réseau électrique et de percevoir ses premiers revenus grâce à la vente d'électricité au Botswana", déclare Tlou.

Aura Energy Ltd - société minière basée à Londres qui détient des projets en Mauritanie et en Suède - demande à l'Australian Securities Exchange de décrocher immédiatement la négociation de ses actions cotées à l'ASX. Elle indique que la suspension est en attente d'une "annonce relative à une levée de fonds". La négociation de ses actions devrait reprendre à l'ASX soit au moment de l'annonce prévue, soit à l'ouverture du marché de l'ASX le 3 mai. La négociation des actions d'Aura se poursuivra normalement sur l'AIM.

Live Co Group PLC - Société d'événements en direct, de divertissement et d'événements sportifs basée à Surrey (Angleterre) - Le concert de Notes à Madrid aura lieu le 22 juillet au stade Civitas Metropolitano, qui compte 52 000 places. Le groupe déclare avoir vendu 18 000 billets, d'une valeur nominale de 2,2 millions d'euros. Le président David Ciclitira déclare : "L'engouement et l'excitation suscités par la venue de KPOPLUX en Espagne ont été extraordinaires et je suis ravi que 18 000 billets aient été vendus alors que seulement la moitié des artistes ont été annoncés".

HeiQ PLC - Société spécialisée dans l'innovation en matière de matériaux et de technologies d'hygiène - Les actions sont temporairement suspendues, car l'entreprise n'a pas publié ses résultats pour 2022. L'entreprise prévoit de publier des rapports et des comptes audités dans les semaines à venir.

National World PLC - Société multimédia basée à Leeds - Annonce deux acquisitions : Insider Media Ltd et Rotherham Advertiser. Insider Media est une société de médias B2B. Au cours de la période post-acquisition se terminant le 31 décembre 2023, National World s'attend à ce qu'Insider Media réalise un chiffre d'affaires de 5,6 millions de livres sterling et un excédent brut d'exploitation de 1,0 million de livres sterling avant coûts exceptionnels. Elle déclare que les deux acquisitions font partie de sa stratégie visant à "créer une entreprise de vente et de contenu premium multiplateforme entièrement numérisée". Il ajoute que l'acquisition du Rotherham Advertiser complète la portée de National World sur les marchés du South Yorkshire, du Derbyshire et du North Nottinghamshire. Le président David Montgomery déclare : "Au cours des 12 derniers mois, nous avons réalisé un certain nombre d'investissements et d'acquisitions ciblés destinés à accélérer nos progrès, à accroître nos capacités et à augmenter l'audience de notre contenu de haute qualité."

Adalan Ventures PLC - Société de fintech axée sur la Russie, anciennement connue sous le nom de Zaim Credit Systems PLC - Déclare que les résultats annuels audités pour 2022 seront retardés et ne respecteront pas le délai requis. Note des complexités autour de la disponibilité des informations financières et des retards associés en raison de la perte imprévue de sa principale filiale d'exploitation et de ses dossiers financiers au milieu de l'année 2022. Elle indique qu'elle est en train de changer de nom pour devenir Adalan Ventures et qu'elle a ensuite l'intention de procéder à une consolidation des actions afin de réduire le nombre d'actions émises et de le rendre plus approprié.

Chamberlin PLC - Société de moulage et d'ingénierie basée à Walsall, dans les West Midlands - Échange de contrats de vente et de cession-bail de sa propriété en pleine propriété à Chuckery Road, Walsall, avec Heritage and Hill Investments Ltd. Le produit de la vente s'élève à 2,2 millions de livres sterling en espèces et Chamberlin dispose d'un bail de 10 ans pour la propriété à un loyer initial de 200 000 livres sterling par an, avec une révision du loyer au bout de cinq ans. Le bien avait une valeur comptable nette de 1,6 million de livres sterling au 31 mai 2022. Le produit de la vente sera utilisé pour réduire le déficit du fonds de pension de la société de 0,1 million de livres sterling. La finalisation de la vente et de la cession-bail est prévue pour le 16 juin.

Chariot Ltd - Société d'énergie transitoire axée sur l'Afrique - Conclusion d'un accord de partenariat avec Vivo Energy pour développer l'approvisionnement en gaz des clients industriels au Maroc. L'objectif est de créer une coentreprise intermédiaire qui supervisera la distribution du gaz naturel. "Vivo Energy, le leader du marché panafricain de la vente au détail et de la distribution de carburants et de lubrifiants de haute qualité, est présent depuis longtemps dans le secteur des produits pétroliers au Maroc, où il exploite un réseau de plus de 400 stations-service et approvisionne des clients commerciaux et industriels dans un certain nombre de secteurs au Royaume", déclare Chariot.

Synectics PLC - Fournisseur de sécurité et de surveillance avancées basé à Sheffield, en Angleterre - En décembre, Synectics a obtenu un contrat de système de surveillance pour un grand complexe de casino nouvellement construit aux Philippines, qui devait être opérationnel à la fin de 2023. Synectics s'attend maintenant à recevoir d'autres bons de commande dans le cadre de ce contrat, ce qui portera la valeur du projet à environ 3 millions de dollars. Cette somme devrait être livrée au cours du quatrième trimestre de l'exercice financier de la société, qui se terminera le 30 novembre 2023. Paul Webb, PDG, déclare : " Alors que les activités des casinos de la région sont désormais largement revenues à la normale, les projets prévus dans l'ensemble du secteur connaissent encore des retards. Il est encourageant de constater que ce projet est maintenant en cours, bien qu'il soit plus tardif que prévu."

