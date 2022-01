Heiwa Real Estate Co., Ltd. : Reprise de la tendance de fond

Données financières JPY USD EUR CA 2022 56 073 M 486 M 435 M Résultat net 2022 7 957 M 68,9 M 61,8 M Dette nette 2022 190 Mrd 1 643 M 1 473 M PER 2022 17,8x Rendement 2022 2,16% Capitalisation 141 Mrd 1 226 M 1 099 M VE / CA 2022 5,91x VE / CA 2023 7,34x Nbr Employés 240 Flottant - Prochain événement sur HEIWA REAL ESTATE CO., LTD. 31/01/22 Q3 2021 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Cloture 3 865,00 JPY Objectif de cours Moyen 4 363,33 JPY Ecart / Objectif Moyen 12,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Kiyoyuki Tsuchimoto President & Representative Director Kunitaro Saida Independent Outside Director Motoya Aizawa Independent Outside Director Kiichiro Masui Independent Outside Director Junji Ota Independent Outside Director