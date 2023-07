HEIWA REAL ESTATE REIT, Inc. est une société de placement immobilier à capital fixe (REIT). Il vise à obtenir une croissance durable de l'actif et des bénéfices stables dans une perspective à moyen et long terme. Le fonds investit principalement dans des bureaux et des résidences dans des zones d'investissement centrées sur Tokyo. Le gestionnaire d'actifs du fonds est HEIWA REAL ESTATE Asset Management CO., LTD.

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié