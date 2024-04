Helbor Empreendimentos SA, anciennement Helbor Empreendimentos Imobiliarios Ltda, est une société basée au Brésil et active dans le secteur de l'immobilier. La société est principalement engagée dans le développement, l'acquisition, la vente et la gestion de propriétés immobilières résidentielles et commerciales. La société est présente sur le marché national dans une dizaine d'États et dans le district fédéral, couvrant environ 31 villes brésiliennes. La société opère par le biais de nombreuses filiales, dont SCP Helbor Resort Reserva do Mar, SCP Helbor Tendence, SCP Howa, SCP Coral Gables, SPE Capital Federal Investimentos Imobiliarios Ltda, SCP Edificio Helbor Home Flex Gonzaga et SCP Helbor Reserva do Itapety, entre autres.

Secteur Développement et opérations immobilières