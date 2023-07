HELEN OF TROY LIMITED : Canaccord Genuity réitère son opinion positive sur le titre

Helen of Troy Limited est une entreprise mondiale de produits de consommation. Elle propose des produits et des solutions à ses clients par le biais d'un portefeuille diversifié de marques, notamment OXO, Hydro Flask, Osprey, Vicks, Braun, Honeywell, PUR, Hot Tools et Drybar. Elle opère dans deux secteurs d'activité : Home & Outdoor et Beauty & Wellness. Le segment "Home & Outdoor" fournit une gamme de produits de consommation pour les activités domestiques, telles que la préparation des aliments, la cuisine, le nettoyage et l'organisation, ainsi que des produits pour les activités de plein air et en déplacement, tels que l'hydratation, le stockage des aliments, les sacs à dos et le matériel de voyage. Ce segment vend principalement aux détaillants ainsi que par l'intermédiaire de son canal de vente directe aux consommateurs. Le segment Beauté et bien-être propose des produits de beauté et de bien-être, notamment des appareils de beauté pour les marchés de masse et de prestige, des produits de soins capillaires et personnels à base de liquide pour le marché de prestige, et des appareils de bien-être, notamment des thermomètres, des systèmes de filtration de l'eau et de l'air, des humidificateurs et des ventilateurs.