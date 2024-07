Helen of Troy :lance un avertissement sur ses résultats

Le 09 juillet 2024 à 14:50

Helen of Troy, notamment propriétaire des marques Osprey, Revlon et Braun, devrait perdre un quart de sa valeur à l’ouverture après avoir nettement réduit ses objectifs annuels. Au premier trimestre, clos fin mai, le bénéfice net est ressorti à 6,2 millions de dollars, soit 26 cents par action contre respectivement 22,6 millions de dollars et 94 cents, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 99 cents, ressortant nettement sous le consensus de 1,59 dollar.



Les revenus ont chuté de 12,2% à 416,8 millions de dollars et sont ressortis sous les attentes : 445,85 millions de dollars.

Helen of Troy est désormais plus pessimiste sur ses perspectives pour l'exercice 2025. Le groupe américain anticipe désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 7 dollars et 7,50 dollars pour des revenus entre 1,885 et 1,935 milliard de dollars. Wall Street cible respectivement 8,93 dollars et 1,99 milliard de dollar.



Helen of Troy prévoyait auparavant un bénéfice par action ajusté compris entre 8,70 dollars et 9,20 dollars et un chiffre d'affaires entre 1,965 et 2,025 milliards de dollars.