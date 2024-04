Helia Group Limited est une société basée en Australie qui fournit une assurance hypothécaire aux prêteurs (LMI) en Australie. La LMI de la société protège les prêteurs si un emprunteur ne rembourse pas son prêt immobilier et que le produit de la vente du bien garanti est insuffisant. La LMI offre une protection au prêteur afin d'aider l'emprunteur à acheter un bien immobilier avec un dépôt moins important. Elle protège le prêteur contre le risque de pertes potentielles, dans le cas où l'emprunteur n'est pas en mesure de rembourser son prêt immobilier et où le prêteur ne peut pas récupérer le montant du prêt en cours grâce à la vente du bien immobilier garanti. Les acheteurs d'une maison ont plusieurs options pour payer le coût de l'IMT à leur prêteur, soit en payant les frais à l'avance, soit en capitalisant le montant dans leur prêt, soit en payant des frais mensuels d'IMT. Il fournit des outils, des estimateurs et des ressources permettant d'estimer, de comparer et d'envisager des options pour l'accession à la propriété.

Indices liés S&P/ASX 200