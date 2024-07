Finlab AG, anciennement Altira AG, est une société d'investissement basée en Allemagne qui s'occupe de la création d'entreprises dans le secteur des technologies des services financiers (fintech). Elle se concentre sur le développement de jeunes entreprises fintech allemandes et fournit du capital-risque sous la forme d'une participation à long terme et d'un soutien continu à l'investissement. En outre, la société est engagée dans des opérations de capital-risque, telles que des tournées d'amorçage et de suivi pour les entreprises fintech en Allemagne et à l'étranger. Elle investit également dans des tours de financement de capital-risque, principalement dans des entreprises situées aux États-Unis et en Asie. Son portefeuille comprend nextmarkets GmbH, une société qui exploite une plateforme d'apprentissage en ligne pour les investisseurs mondiaux.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds