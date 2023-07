Helical PLC est une société d'investissement et de développement immobilier basée au Royaume-Uni, spécialisée dans le développement et la possession d'immeubles de bureaux dans le centre de Londres. Les secteurs d'activité de la société comprennent les immeubles de placement et les immeubles de développement. Le segment des immeubles de placement, qui sont détenus ou loués par la société en vue d'un revenu à long terme et d'une appréciation du capital. Le segment des propriétés en développement, qui comprend les sites, les développements en cours de construction, les développements achevés disponibles à la vente et les développements pré-vendus. Son portefeuille comprend des bureaux loués à plusieurs reprises, des rénovations et des développements de bureaux et un projet commercial/résidentiel à usage mixte. Son portefeuille comprend The JJ Mack Building, The Bower, 25 Charterhouse Square, Barts Square, The Loom, 100 New Bridge Street et The Power House. The Bower est un bâtiment à usage mixte adjacent au Old Street Roundabout et s'étend sur plus de 3,12 acres. The Power House contient un parking d'environ 35 places et 19 appartements résidentiels.

Secteur Développement et opérations immobilières