Les loyers perçus par Helical augmentent grâce à l'achèvement de nouvelles locations

(Alliance News) - Helical PLC a déclaré jeudi avoir conclu cinq nouvelles locations totalisant 45 908 pieds carrés, pour un loyer contracté de 4,1 millions de livres sterling entre le 1er octobre et le 5 avril.

L'investisseur et promoteur immobilier londonien a également conclu la vente de huit autres appartements résidentiels au cours de cette période.

Au 5 avril, il avait perçu 97,6 % du loyer du trimestre de mars, contre 93,4 % un an plus tôt. Elle a déclaré qu'elle s'attendait à percevoir 1,2 % supplémentaire par le biais de plans de paiement convenus.

Pour l'exercice clos le 31 mars, Helical a perçu 98,5 % des loyers.

Le directeur général, Gerald Kaye, a déclaré : "La demande des occupants pour des bureaux bien situés, hautement durables et dotés de bonnes commodités, ce qui est essentiel pour attirer et retenir les meilleurs talents, permet aux propriétaires des meilleurs immeubles d'exiger des loyers élevés. Avec une équipe de gestion expérimentée, un pipeline de développement substantiel, aucun actif hérité et des niveaux d'endettement historiquement bas, Helical est bien positionnée pour capitaliser sur la dislocation actuelle du marché et les tendances structurelles qui ont un impact sur le secteur des bureaux".

En ce qui concerne l'avenir, Helical a déclaré que les travaux de construction au 100 New Bridge Street devraient commencer au quatrième trimestre 2023, un nouveau bâtiment devant être achevé au printemps 2025.

La société publiera ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars le 23 mai.

En février, Helical a déclaré que la société d'immobilier commercial détenue à 100 % par Transport for London, TTL Properties Ltd, avait choisi de s'associer à la société pour fournir des espaces de bureaux au-dessus ou à proximité des stations de métro londoniennes.

Les actions étaient en hausse de 1,5 % à 305,50 pence chacune jeudi matin à Londres.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

