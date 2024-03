Heliogen, Inc. est une société de technologie des énergies renouvelables. La société se concentre sur la fourniture de solutions robustes en matière d'énergie propre qui accélèrent la transition vers l'énergie renouvelable. Les systèmes d'énergie solaire et de stockage thermique de la société fournissent de la chaleur, de la vapeur, de l'électricité et de l'hydrogène vert sans carbone à grande échelle pour soutenir les opérations industrielles 24 heures sur 24. Son offre de produits permet de produire de la vapeur industrielle 24 heures sur 24 grâce au stockage de l'énergie thermique. Cette vapeur peut également être utilisée pour produire de l'hydrogène vert lorsqu'elle est couplée à un électrolyseur à oxyde solide. Les secteurs d'activité de la société comprennent HelioHeat, HelioPower et HelioFuel. HelioHeat se consacre à la production de chaleur ou de vapeur pour une utilisation dans les processus industriels. HelioPower se concentre sur le système de base, et l'ajout d'un système de turbogénérateur permet de produire de l'électricité. L'HelioFuel est axé sur le système de base, l'ajout d'un système d'électrolyse permet de produire de l'hydrogène.

Secteur -