Helios Technologies, Inc. se consacre à la technologie de contrôle de mouvement et de contrôle électronique de haute technicité pour divers marchés finaux, notamment la construction, la manutention, l'agriculture, l'énergie, les véhicules de loisirs, la marine, la santé et le bien-être. La société opère à travers deux segments : Hydraulique et Electronique. Le segment Hydraulique conçoit et fabrique des valves hydrauliques à cartouche, des collecteurs, des raccords rapides, ainsi que des solutions hydrauliques d'ingénierie et, dans certains cas, des systèmes complets. Le segment Hydraulique vend ses produits sous les marques Sun Hydraulics, Faster, Custom Fluidpower, Seungwon, NEM, Taimi, Daman et Schultes. Le secteur de l'électronique conçoit et fabrique des systèmes de contrôle électronique et des écrans personnalisés pour une variété de marchés finaux, y compris l'industrie, la téléphonie mobile, les loisirs, la santé et le bien-être. Le secteur de l'électronique vend des produits sous les marques Enovation Controls, Murphy, Zero Off, HCT, Balboa Water Group et Joyonway.

Secteur Machines et équipements industriels