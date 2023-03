Le chiffre d'affaires d'Helios Towers augmente grâce à la croissance des locations et aux acquisitions

(Alliance News) - Helios Towers PLC a annoncé jeudi que son chiffre d'affaires avait augmenté d'un quart, alors que la société vise à verser un dividende à moyen terme.

La société d'infrastructure de tours de téléphonie mobile axée sur l'Afrique a déclaré un chiffre d'affaires de 560,7 millions de dollars en 2022, en hausse de 25% par rapport à 449,1 millions de dollars il y a un an, grâce à une forte croissance organique du chiffre d'affaires de 14% due à la croissance de la location et à l'acquisition de quatre portefeuilles de tours dans de nouveaux marchés en 2021 et 2022.

La perte avant impôt s'est élevée à 162,5 millions USD, se creusant par rapport à une perte de 119,4 millions USD en 2021. Helios a déclaré que l'augmentation de la perte avant impôt était le résultat d'une augmentation de 54,1 millions de dollars des dépenses hors trésorerie liées aux obligations et aux mouvements de change sur les emprunts de la société libellés en euros et en dollars.

La société n'a pas déclaré de dividende, mais a déclaré qu'elle s'attendait à atteindre "une taille suffisante pour que [ses] ambitions de croissance et un dividende potentiel puissent être réalisés en tandem".

Pour ce qui est de l'avenir, Helios a déclaré qu'elle était prête pour la croissance, ajoutant qu'elle était impatiente de "saisir l'opportunité de croissance exceptionnelle qui est propre à l'Afrique et au Moyen-Orient".

Le directeur général, Tom Greenwood, a déclaré : "Nous avons remporté un certain nombre de succès en dépit de la volatilité macroéconomique mondiale : des résultats opérationnels exceptionnels pour nos clients, des locations record, une intégration harmonieuse des acquisitions et une solide performance financière.

"Nos neuf marchés se caractérisent par une croissance substantielle de la téléphonie mobile dans les années à venir, en raison du faible taux de pénétration de la téléphonie mobile aujourd'hui, de la forte croissance démographique et de la demande d'une couverture mobile omniprésente et de meilleure qualité. Nous avons construit une plateforme passionnante pour stimuler la création de valeur durable et la croissance organique sur tous nos marchés en 2023 et au-delà, en saisissant l'opportunité de croissance convaincante dans toute la région."

Les actions d'Helios Towers ont augmenté de 6,2 % à 111,09 pence chacune à Londres jeudi matin.

