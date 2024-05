Helios Towers PLC est une société indépendante basée au Royaume-Uni et spécialisée dans l'infrastructure des tours de télécommunication en Afrique. La société possède et exploite des tours et des infrastructures de télécommunications sur les marchés africains. L'activité de la société consiste à construire, acquérir et exploiter des tours de télécommunications qui peuvent répondre aux besoins de ses multiples locataires. Ces locataires sont généralement des opérateurs de réseaux mobiles (MNO) et d'autres fournisseurs de télécommunications qui, à leur tour, fournissent des services de voix et de données sans fil, principalement aux consommateurs finaux et aux entreprises. La société offre également des services opérationnels liés aux tours, notamment la sélection des sites, la préparation des sites, la maintenance, la sécurité et la gestion de l'énergie. En outre, elle construit de nouveaux actifs, notamment des tours sur mesure (BTS) et des solutions localisées pour les petites cellules et les bâtiments.

Secteur Construction et ingénierie