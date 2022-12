CORRECT : Helios Underwriting acquiert des véhicules pour 5,7 millions GBP

(Correction : l'acquisition a été faite par Helios Underwriting, et non par Helios Towers).

Helios Underwriting PLC - véhicule d'investissement basé à Londres qui acquiert et consolide la capacité de souscription au Lloyd's - Acquiert trois autres véhicules à responsabilité limitée pour 5,7 millions de GBP. Ces véhicules comprennent Harris Family UTG Ltd, Whitehouse Underwriting Ltd, et Risk Capital UTG Ltd. 5,1 millions de GBP seront payés en espèces, 400 000 GBP par l'émission de 235 796 nouvelles actions ordinaires au prix de 1,6 GBP par action, et 300 000 GBP supplémentaires ont été reportés, en fonction du résultat des exercices ouverts des LLV. Note que l'acquisition de Harris Family UTG et de Whitehouse Underwriting a été réalisée et que la réalisation de Risk Capital UTG Ltd est soumise à une approbation de changement de contrôle.

Cours actuel de l'action : 158,00 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 5,7 %.

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

