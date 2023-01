CORRECT : Helios Underwriting augmente son portefeuille de 27%.

(Correction : Helios Underwriting est un véhicule d'investissement qui acquiert et consolide la capacité de souscription sur le marché des assurances Lloyd's, et non Lloyds Banking Group).

(Alliance News) - Helios Underwriting PLC a déclaré mardi que son portefeuille global au 1er janvier avait augmenté de 27% par rapport à l'année précédente.

Helios Underwriting est une société d'investissement cotée sur l'AIM qui propose de la croissance et des rendements en constituant un portefeuille de capacités de souscription au Lloyd's par l'acquisition de véhicules à responsabilité limitée.

La société a déclaré que son portefeuille global au 1er janvier, y compris la capacité réassurée, a augmenté de 27% pour atteindre environ 296,6 millions de GBP, contre 232,7 millions de GBP un an plus tôt.

Elle a déclaré que les perspectives de rentabilité de la souscription et d'augmentation du rendement des investissements se sont considérablement améliorées.

Le conseil d'administration estime que cette augmentation substantielle de la capacité conservée profitera considérablement aux actionnaires à partir de 2023.

"La discipline du marché reste forte et nous sommes convaincus que 2023 proposera des rendements supérieurs. Les renouvellements de janvier le confirment avec une amélioration significative des prix et une dislocation du marché sur les marchés de la réassurance et de la rétro respectivement", a déclaré le directeur général Nigel Hanbury.

"Les indices de notation dans la plupart des lignes sont égaux ou supérieurs à nos exigences de souscription et le conseil d'administration est convaincu que la société est bien positionnée pour maximiser les opportunités du marché."

Helios Underwriting a ajouté qu'elle continuait à soutenir les syndicats nouveaux et bien établis qui proposent des capacités pour une période limitée seulement, et qu'elle comptait poursuivre ce soutien à plus long terme.

Les actions de Helios Underwriting ont clôturé en baisse de 3,4% à 157,00 pence chacune à Londres mardi.

