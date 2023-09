(Alliance News) - Helios Underwriting PLC a déclaré jeudi qu'elle avait réalisé un bénéfice au premier semestre 2023, grâce à l'augmentation des revenus, tout en ajoutant qu'elle s'attendait à ce que son portefeuille "prospère".

Au cours des six mois qui se sont terminés le 30 juin, le bénéfice avant impôt du véhicule d'investissement, qui offre aux actionnaires une participation au marché de l'assurance Lloyd's, a totalisé 6,3 millions de livres sterling, passant d'une perte de 2,8 millions de livres sterling un an plus tôt.

Helios Underwriting a déclaré que la valeur nette de ses actifs corporels par action s'élevait à 1,54 GBP au 30 juin, contre 1,52 GBP au 31 décembre.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 69 % pour atteindre 93,7 millions de livres sterling, contre 55,3 millions de livres sterling un an plus tôt. Les primes brutes émises ont augmenté de 28 %, passant de 124,1 millions de GBP à 158,5 millions de GBP.

Pour ce qui est de l'avenir, le directeur général Martin Reith a déclaré que l'amélioration continue des conditions du marché "offre des opportunités intéressantes" pour Helios Underwriting.

"Le portefeuille est positionné pour bénéficier de la discipline en matière de prix et de marché et les bénéfices de souscription sont maintenant reconnus après cinq années d'amélioration des marges de souscription. Nous sommes convaincus que, compte tenu de la discipline du marché, nous devrions continuer à obtenir des rendements favorables sur l'ensemble de notre portefeuille. La résilience de ces conditions semble être plus durable et nous nous attendons à ce que notre portefeuille prospère", a déclaré M. Reith.

"Les résultats sont quelque peu faussés en raison de la récente croissance rapide de 33 % de notre capacité conservée en 2023 et d'une approche prudente du provisionnement adoptée au sein de notre portefeuille. Avec le temps et au fur et à mesure que la prime de meilleur rapport sinistres-primes se libère, nous sommes convaincus que notre portefeuille affichera des performances supérieures à celles d'une stratégie de provisionnement prudente. L'impact de l'augmentation des rendements sur les investissements du groupe apportera une contribution à l'avenir."

Les actions d'Helios Underwriting étaient en hausse de 7,2 % à 126,00 pence chacune à Londres jeudi matin.

