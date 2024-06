Helios Underwriting plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est de fournir à ses actionnaires un investissement à responsabilité limitée sur le marché de l'assurance de la Lloyd's. La société et ses filiales participent au marché de l'assurance de la Lloyd's par le biais de leur participation à un portefeuille de syndicats de la Lloyd's. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : la participation à des syndicats, la gestion d'investissements et d'autres activités d'entreprise. Elle participe aux activités d'assurance en tant que membre souscripteur à la Lloyd's par l'intermédiaire de ses filiales. Elle constitue un portefeuille de capacité de syndicats à la Lloyd's et acquiert des véhicules à responsabilité limitée (LLV). Elle constitue un investissement direct à responsabilité limitée sur le marché de l'assurance de la Lloyd's. Le portefeuille de la société est diversifié et se concentre sur l'assurance et la réassurance de biens et de risques divers.

Secteur Réassurance