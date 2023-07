Heliostar Metals Ltd. annonce de nouveaux résultats de forage dans le cadre du projet Ana Paula au Mexique

Heliostar Metals Ltd. a annoncé de nouveaux résultats de forage dans le cadre du projet Ana Paula au Mexique. Ces deux sondages continuent d'évaluer la minéralisation en amont de la plongée et à l'intérieur du panneau à haute teneur au cœur d'Ana Paula. Heliostar pense que la zone de plongée ascendante du panneau à haute teneur a le potentiel d'augmenter les ressources minérales actuelles. Le programme de forage actuel continue de démontrer des teneurs globales plus élevées sur de grandes largeurs par rapport aux ressources minérales actuelles. Le programme actuel évaluera la capacité d'Ana Paula à accueillir une mine d'or souterraine à forte marge. Le trou AP-23-297 a été foré pour atteindre quatre objectifs : Tester la cible de croissance en amont-plongée dans le panneau à haute teneur. Les forages ont révélé une augmentation de la teneur et du volume des matériaux à haute teneur dans cette région. On s'attend à ce que le matériau à haute teneur soit facilement exploitable par voie souterraine. Confirmer la continuité de la minéralisation dans le panneau High Grade à l'échelle du mètre. Le nouveau forage a permis de compléter les données entre les trous existants, espacés de 25 à 50 m, qui définissent actuellement le panneau. Prélever un volume important de minéralisation à haute teneur en vue d'essais métallurgiques. Ajouter un trou d'est en ouest au programme géotechnique afin de réduire le biais d'orientation et d'identifier des failles potentiellement non identifiées à incorporer dans la conception de la mine. Aucune faille significative n'a été rencontrée. Ces résultats montrent un long intervalle de minéralisation aurifère, 241,95 mètres titrant 9,06 g/t à partir de 43,05 mètres de profondeur, qui contient deux zones internes significatives. Une zone interne de 31,5 mètres titrant 21,5 g/t et une zone inférieure contenant 35,2 mètres titrant 23,6 g/t dont 9,9 mètres titrant 42,4 g/t d'or. Les nouvelles données étendent la minéralisation à haute teneur constante dans le panneau à la cible Growth en plongée ascendante. L'écart de faible teneur dans la cible de plongée ascendante dans la cible géotechnique de plongée ascendante. Le trou AP-23-297 a traversé la marge inférieure du panneau à haute teneur et s'est terminé par une minéralisation à faible teneur. Le trou AP-23-298 était un deuxième trou de forage ciblant la cible de croissance en plongée à partir de la même plate-forme que le trou AP-23-297. Il a permis d'augmenter le volume de la minéralisation aurifère à haute teneur au-dessus et au-dessous de la ressource actuellement définie. Le sondage AP-23-298 a donné 104,1 m à une teneur de 6,1 g/t d'or, dont 19,5 m à une teneur de 15,1 g/t d'or. L'impact potentiel des résultats de forage sur les futurs modèles de ressources peut être démontré en comparant les résultats actuels au modèle existant (tel qu'il a été défini par la Commission européenne).

résultats actuels au modèle existant (tel que présenté dans l'étude de préfaisabilité de 20231). On peut s'attendre à ce que les forages qui surpassent le modèle (c'est-à-dire dont la teneur est plus élevée ou plus large) améliorent la teneur et la taille des futures estimations de ressources et de réserves. L'utilisation d'une teneur de coupure de 5 g/t fournit un point de référence utile pour les onces ayant le plus d'impact financier dans un scénario d'exploitation souterraine. À une teneur de coupure de 5 g/t, le trou AP-23-297 présente une augmentation de 33 % par rapport à une intersection prévue calculée à partir du modèle de ressources existant. En utilisant les mêmes critères, le trou AP-23-298 présente une augmentation de 38 % par rapport à l'intersection prévue dans le modèle de ressources. La société respecte le calendrier et le budget du programme de forage. A ce jour, la société a réalisé seize forages à Ana Paula. La société a communiqué les résultats de huit sondages jusqu'à présent. Les sondages AP-23-299, AP-23-300 et AP-23-301 continuent d'évaluer la cible de croissance en plongée. La minéralisation sulfurée est présente dans tous les trous, en particulier dans le trou AP-23-300. Les sondages AP-23-302 et AP-23-303 sont les premiers sondages de la société ciblant une minéralisation à haute teneur plus à l'ouest dans la cible de la plongée descendante.

Ces trous ont recoupé une minéralisation sulfurée, en particulier le trou AP-23-303. La société va entreprendre deux sondages intercalaires à proximité du sondage AP-23-291. Il en résultera une section transversale d'intercepts étroitement espacés. Ces données permettront de modéliser les ressources et de fournir du matériel métallurgique pour l'analyse. Les échantillons de carottes ont été expédiés à ALS Limited à Santiago Queretaro, Queretaro, pour la préparation des échantillons et l'analyse aux laboratoires ALS de North Vancouver. Les installations d'ALS à North Vancouver sont certifiées ISO/IEC 17025. L'or a été analysé par essai pyrognostique de 30 grammes avec finition par spectroscopie d'absorption atomique et les excédents ont été analysés par essai pyrognostique de 50 grammes avec finition gravimétrique.

Des échantillons de contrôle comprenant des échantillons de référence certifiés et des échantillons vierges ont été systématiquement insérés dans le flux d'échantillons et analysés dans le cadre du protocole d'assurance et de contrôle de la qualité de la société.