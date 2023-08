Helium Evolution Inc. est une société canadienne d'exploration et de production d'hélium. La société se concentre sur le développement d'actifs dans le sud de la Saskatchewan. Elle possède plus de cinq millions d'acres de terres sous permis à proximité de découvertes avérées de concentrations d'hélium rentables, ce qui lui permet d'étendre ses efforts d'exploration et de développement à l'ensemble de ses terres. La société développe des ressources dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien. Elle possède six segments de terrain distincts, à savoir McCord-Mankota, Gravelbourg, Wilcox, Willow, Grasslands et Fox.

Secteur Produits chimiques de base