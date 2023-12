Helium One Global Ltd est une société d'exploration de l'hélium basée au Royaume-Uni. La société explore, développe et produit de l'hélium à faible teneur en carbone, un matériau essentiel. La société détient des licences de prospection totalisant environ 2 964 kilomètres carrés (KM2) dans trois zones de projet distinctes, afin de résoudre un marché de l'hélium limité par l'offre. Ses projets Rukwa, Balangida et Eyasi sont situés dans des bassins de rift sur la marge du craton tanzanien au nord et au sud-ouest du pays. Le projet Rukwa est situé dans le bassin du rift de Rukwa, qui couvre 1 900 km2 dans le sud-ouest de la Tanzanie. Il s'agit d'un projet d'exploration avancée dont les pistes et les perspectives sont définies par une base de données souterraines comprenant la spectroscopie multispectrale par satellite, la gradiométrie aéroportée, les données sismiques bidimensionnelles (2D) et l'analyse QEMSCAN. Son projet Eyasi couvre une superficie d'environ 807 km2. Le projet Balangida couvre une zone d'environ 259 km.

Secteur Produits chimiques de base