(Alliance News) - Helium One Global Ltd a déclaré lundi avoir commencé le forage de son puits Tai-3 en Tanzanie.

L'explorateur d'hélium axé sur la Tanzanie a déclaré qu'il prévoyait d'atteindre une profondeur totale de 1 100 mètres dans les deux semaines à venir.

Le programme de forage vise plusieurs cibles de réservoirs, avec un spectromètre de masse portable sur le site afin de mesurer et de valider les indices d'hélium gazeux rencontrés.

La société a indiqué qu'une fois la profondeur totale atteinte, Baker Hughes Co effectuera et évaluera les diagraphies par câble, tandis qu'Helium One procédera également à une évaluation en utilisant l'instrument de caractérisation des réservoirs de Baker Hughes pour prélever des échantillons du fond de trou.

La société a indiqué que l'ensemble du processus de forage et d'évaluation devrait prendre quatre semaines.

Lorna Blaisse, directrice générale, a déclaré : "Il s'agit d'un projet énorme et très excitant : "Il s'agit d'une étape importante et passionnante pour l'entreprise. Les opérations que nous entreprenons représentent un changement significatif à la fois en termes d'échelle et d'approche par rapport à ce que nous avons entrepris lors de la phase 1. L'équipe a travaillé exceptionnellement dur pour en arriver là et nous sommes déterminés à mener une campagne de forage sûre et réussie.

"En adoptant une approche fondée sur les meilleures pratiques dans le domaine du pétrole et du gaz pour cette campagne de forage, depuis le forage, la diagraphie et l'échantillonnage jusqu'aux directives et procédures HSE, nous nous donnons les meilleures chances possibles de réussir à Tai-3".

Les actions d'Helium One ont chuté de 3,8 % à 6,20 pence lundi après-midi à Londres.

