Helium One Global Ltd - producteur tanzanien d'hélium à faible teneur en carbone - prévoit de lever un minimum de 8 millions de livres sterling par le biais d'un placement et d'une souscription directe à 0,50 pence par action. Le placement sera effectué par le biais d'un processus accéléré de constitution d'un livre d'ordres par Liberum Capital Ltd et Zeus Capital Ltd, agissant en tant que teneurs de livres conjoints, et Axis Capital Markets, agissant en tant qu'agent de placement. Le placement sera effectué auprès de certains actionnaires existants et d'autres investisseurs institutionnels et fortunés. Tous les administrateurs de la société et certains membres de la direction participeront à la souscription jusqu'à concurrence de 35 000 GBP. Le produit de la vente sera utilisé pour réaliser un test de puits étendu sur Itumbula West-1 afin d'évaluer les débits commerciaux d'hélium avant la phase de développement, ainsi que pour fournir des fonds supplémentaires pour faire face aux imprévus opérationnels.

Cours actuel de l'action : 1,10 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 84

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.