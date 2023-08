Helium One Global Ltd est une société d'exploration et de développement. L'objectif de la société est d'explorer, de développer et de devenir un producteur d'hélium pour le marché international. La société détient environ 4 512 kilomètres carrés de licences d'exploration dans les provinces d'hélium en Tanzanie. Elle détient environ 100 % de ces licences et a le droit de développer ces actifs. Le portefeuille de la société en Tanzanie comprend trois zones de projet distinctes, à savoir les projets Rukwa, Eyasi et Balangida. Le projet Rukwa est un projet d'exploration avancée, situé dans le sud-ouest de la Tanzanie. La société détient environ 15 licences, couvrant une superficie d'environ 3 590 kilomètres carrés. La zone du projet Eyasi est située dans le centre-nord de la Tanzanie et détient environ quatre licences, couvrant une superficie d'environ 910 kilomètres carrés. La zone du projet Balangida est située dans le centre-nord de la Tanzanie et la société détient environ une licence, couvrant une superficie d'environ 260 kilomètres carrés.

Secteur Produits chimiques de base