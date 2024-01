Helium One Global Ltd - société d'exploration de l'hélium centrée sur la Tanzanie - annonce que le forage du puits Itumbula West-1 a commencé samedi. En décembre, Helium One a réussi à lever 6,1 millions de livres sterling grâce à un placement et à une souscription de 2,42 milliards d'actions nouvelles à 0,25 pence chacune pour soutenir le forage à Itumbula. La société indique que le forage ciblera deux zones de faille qui sont censées contenir des concentrations élevées d'hélium à la suite d'un projet de collecte de données sur le puits Tai-3 en décembre. Le forage comprendra également un "test de puits ouvert" pour mesurer les indices de gaz à l'aide des services de diagraphie de boue de Geolog. Une fois ces résultats évalués, Helium One pourra prélever d'autres échantillons en fond de puits. La société s'attend à ce que le processus, depuis le forage initial jusqu'à l'achèvement de la diagraphie de la boue et des essais de puits, prenne environ quatre à cinq semaines. Un spécialiste de la pression, du volume et de la température sera sur place pour mesurer les échantillons d'hélium gazeux, et Baker Hughes Co fournira des services pour les câbles, les fluides et la cimentation.

Lorna Blaisse, présidente-directrice générale, déclare : "Ce gisement a le potentiel de donner des résultats positifs et, en ayant la possibilité de forer et de tester une zone de failles, nous avons toutes les chances de lui donner le plus de chances de succès. Nous sommes impatients de faire d'autres annonces en temps voulu, au fur et à mesure que nous forons, enregistrons et testons le puits".

Cours actuel de l'action : 0,23 pence l'unité, en baisse de 7,5 % à Londres lundi matin.

Variation sur 12 mois : en baisse de 96%.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.