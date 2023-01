Helium One coule alors que la foreuse Exalo pour la licence Rukwa tombe à l'eau

(Alliance News) - Les actions d'Helium One Global Ltd ont chuté mardi, après avoir déclaré que la foreuse Exalo en Afrique australe ne pourra pas être mobilisée pour sa licence Rukwa au début de 2023.

Les actions de la société d'exploration d'hélium axée sur la Tanzanie ont chuté de 24 % à 5,37 pence chacune à Londres mardi matin.

En novembre, Helium One, basée à Londres, a déclaré avoir signé un protocole d'accord avec Exalo Drilling SA pour la fourniture d'un appareil de forage sur la licence Rukwa en Tanzanie.

À l'époque, la société avait déclaré que l'appareil de forage d'Exalo devait être mobilisé dans notre zone de licence de Rukwa au début de 2023.

Mardi, cependant, Helium One a déclaré que l'opérateur actuel de l'appareil de forage Exalo en Afrique australe a modifié son contrat avec Exalo pour permettre une extension de ses opérations pour une période allant jusqu'à 12 mois.

"La société a continué en toute bonne foi à négocier des arrangements détaillés en matière de mobilisation et de logistique jusqu'à ce qu'elle soit informée de manière inattendue, le 2 janvier, que les termes du contrat entre Exalo et l'opérateur avaient changé", poursuit la société.

Helium One a indiqué qu'elle examinait un certain nombre d'options d'appareils de forage alternatifs pour les opérations de forage de la phase II en Tanzanie et qu'elle annoncerait un calendrier actualisé pour le forage une fois que les nouveaux arrangements auront été confirmés.

Le directeur général David Minchin a déclaré : "La décision de l'opérateur actuel de payer les coûts de rétention de l'appareil de forage plutôt que de libérer l'unité est à la fois décevante et frustrante. Cependant, sur la base des récentes recherches d'appareils de forage, la société a connaissance d'un certain nombre d'appareils de forage alternatifs pour notre forage d'exploration de phase II."

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

