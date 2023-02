Helium One espère commencer le forage du projet Rukwa au troisième trimestre

Alliance News - Helium One Global Ltd a déclaré lundi qu'elle restait concentrée sur sa découverte d'hélium en Tanzanie, dans le but de devenir l'un des principaux producteurs d'hélium "vert".

Informant les investisseurs lors de son assemblée générale annuelle, l'explorateur d'hélium a déclaré que son programme de forage à Rukwa devrait commencer au troisième trimestre, en fonction des négociations avec les fournisseurs d'appareils de forage.

Des pourparlers sont en cours avec plusieurs fournisseurs d'appareils de forage, un fournisseur privilégié ayant été identifié, tandis qu'il existe une possibilité d'option de partage d'appareil avec un autre opérateur.

Helium One a déclaré être bien financé pour le programme de forage de 2023, ayant levé 9,9 millions de livres sterling en décembre.

La société axée sur la Tanzanie détient 12 licences de prospection dans le projet Rukwa, totalisant 1 900 km2.

Les actions d'Helium One ont clôturé en baisse de 4,1 % à 5,45 pence à Londres mercredi.

