(Alliance News) - Helium One Global Ltd a annoncé jeudi avoir levé 6,1 millions de livres sterling par le biais d'un placement et d'une souscription de nouvelles actions, les fonds devant être utilisés pour le forage du puits Itumbula West-A.

Les 2,42 milliards d'actions nouvelles ont été vendues à 0,25 pence chacune. L'explorateur d'hélium centré sur la Tanzanie était en baisse de 68 % à 0,24 pence à Londres jeudi matin. Sa capitalisation boursière est de 2,3 millions de livres sterling, de sorte que les nouvelles actions représenteront les deux tiers de son total élargi de 3,40 milliards.

Le placement a été réalisé dans le cadre d'un processus de constitution de livre accéléré entrepris par Liberum Capital Ltd et Peterhouse Capital Ltd, agissant en tant que teneurs de livre conjoints.

La levée de fonds a consisté en un placement de 2,41 milliards d'actions nouvelles pour un montant de 6 millions de livres sterling, et en une souscription de 7,2 millions d'actions nouvelles pour un montant de 18 000 livres sterling.

"Ces fonds sont essentiels et nous permettent d'achever le forage du puits Itumbula West-A dès maintenant, alors que nous disposons encore de tout l'équipement et des services de tiers mobilisés. Retarder cette levée de fonds aurait eu un impact significatif sur la société et sa stratégie", a déclaré Lorna Blaise, présidente-directrice générale.

"Nous sommes actuellement en train d'installer le matériel à Itumbula West-A et d'effectuer des contrôles de maintenance avant le forage, avant de commencer à forer au début du mois de janvier en vue d'atteindre cette perspective passionnante. Nous sommes impatients de vous fournir de nouvelles informations le cas échéant et lorsque nous aurons foré Itumbula".

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

