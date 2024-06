Helium One Global Ltd - producteur tanzanien d'hélium à faible teneur en carbone - lève 8 millions de livres sterling par le biais d'un placement et d'une souscription à 0,50 pence par action. L'entreprise explique que le placement a été réalisé par le biais d'un processus accéléré de constitution d'un livre d'ordres entrepris par Liberum Capital Ltd et Zeus Capital Ltd agissant en tant que teneurs de livres conjoints et Axis Capital Markets agissant en tant qu'agent de placement.

Lorna Blaisse, directrice générale, commente : "Nous sommes satisfaits de l'accueil réservé à ce placement. Ces fonds nous permettront de mener à bien la prochaine phase cruciale du développement de la société, notamment l'approfondissement d'Itumbula West-1 et l'exécution du [test de puits étendu]. Ces éléments, combinés à l'obtention de la licence d'exploitation minière, nous permettront d'entamer la phase de développement du premier projet d'hélium en Tanzanie".

Cours actuel de l'action : 0,58 pence, en baisse de 47 % à Londres mardi

Variation sur 12 mois : en baisse de 91%.

