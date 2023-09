(Alliance News) - Helium One Global Ltd a proposé mercredi une levée de fonds de 6,3 millions de livres sterling par le biais d'un placement et d'une souscription d'actions nouvelles, parallèlement à une offre au détail d'un montant maximum de 500 000 livres sterling.

L'explorateur d'hélium en Tanzanie a déclaré que le prix des actions serait de 6 pence chacune. Les actions ont clôturé en baisse de 0,8 % à 6,65 pence l'unité à Londres mercredi.

Helium One a déclaré que le produit net des deux levées de fonds et de l'offre au détail serait utilisé pour le forage d'un deuxième puits d'exploration, Itumbula-C SE, sur le prospect Itumbula, immédiatement après l'achèvement du programme de forage actuel du puits Tai-C dans le bassin de Rukwa.

Le produit net sera également utilisé pour payer des droits de licence supplémentaires et pour financer le fonds de roulement général, a déclaré Helium One.

"La société est sur le point d'entamer la phase 2 de sa campagne de forage dans le bassin de Rukwa avec le forage du puits Tai-C. Grâce à notre propre Epiroc Predictor, nous sommes en mesure de réaliser des économies d'échelle. Avec notre propre Epiroc Predator 220 installé sur le site et les services de tiers déjà désignés, nous sommes dans une excellente position pour pouvoir passer rapidement à un deuxième puits avant la saison des pluies. Cela nous donne l'occasion de forer un autre prospect de premier ordre dans notre portefeuille, avec l'espoir de faire une découverte en 2023", a déclaré Lorna Blaisse, directrice générale de la société.

"Les capitaux levés grâce au placement en cashbox proposé permettront à la société de forer un deuxième puits cette année, en réalisant des économies significatives sans avoir à démobiliser l'équipe, le personnel et l'équipement. C'est une opportunité qui s'offre à nous grâce à l'achat récent d'un appareil de forage et qui, autrement, n'aurait pas été une option financièrement viable".

Le placement est réalisé par Liberum Capital Ltd et Peterhouse Capital Ltd dans le cadre d'une procédure accélérée de constitution d'un livre d'ordres.

Helium One a déclaré que le nombre final d'émissions à émettre dans le cadre de la levée de fonds et de l'offre au détail sera annoncé "dès que possible" après la clôture de la construction du livre d'ordres et de l'offre au détail.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.