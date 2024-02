(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce lundi.

AIM - GAGNANTS

Helium One Global Ltd, en hausse de 71% à 2,35 pence, fourchette de 12 mois 0,19p-10,30p. Le principal explorateur d'hélium fait le point sur l'achèvement du puits Itumbula West-1 qui a vu l'hélium s'écouler à la surface. Elle déclare que le puits Itumbula West-1 a achevé avec succès toutes les opérations de diagraphie par câble et de test de la tige de forage. Le puits a permis l'écoulement d'une forte concentration d'hélium à la surface depuis le sous-sol, avec une concentration mesurée allant jusqu'à 4,7 % d'hélium. "Nous sommes ravis des résultats d'Itumbula West-1 et les résultats des essais de puits en fond de trou ont clairement confirmé la présence d'une province productrice d'hélium dans le bassin du rift de Rukwa. Les enseignements tirés du puits Tai-3 ont fourni des informations supplémentaires inestimables sur le sous-sol et sur le fonctionnement du système de l'hélium. En appliquant ces conclusions, nous avons modifié l'emplacement de notre puits à Itumbula, ce qui a certainement donné les résultats que nous espérions et justifié cette décision", déclare Lorna Blaisse, directrice générale.

t42 IoT Tracking Solutions PLC, en hausse de 36% à 3,28 pence, fourchette de 12 mois 2,00 pence-11,55 pence. t42 fournit des solutions de suivi, de sécurité et de surveillance pour la chaîne d'approvisionnement mondiale, la logistique, les conteneurs et le marché du fret. La société note qu'un accord de suivi important a été conclu avec un client anonyme qui a accepté de commander jusqu'à 30 000 unités "Lokies" au cours des trois prochaines années, ainsi que les frais associés au logiciel en tant que service. Si elles sont reçues et déployées, ces commandes devraient générer des recettes de plus de 7,5 millions de dollars pour la société. Toutefois, l'entreprise précise qu'il n'y a aucune garantie quant au nombre total d'unités commandées, au moment où elles seront commandées, ni aux recettes qui découleront de l'accord. Avi Hartmann, PDG de l'entreprise, déclare : "t42 constate l'impact tangible de ses efforts à long terme pour intégrer des solutions de pointe dans l'industrie de la chaîne d'approvisionnement. L'intérêt pour les 'Lokies' et la solution globale associée de t42 connaît un essor notable à l'échelle mondiale, ce qui devrait se refléter positivement dans les résultats financiers de l'entreprise en 2024 et au-delà."

AIM - LOSERS

Bidstack Group PLC, en baisse de 62% à 0,21 pence, fourchette de 12 mois 0,20 pence-2,30 pence. Les actions de la société de publicité dans les jeux s'effondrent. En octobre, Bidstack a conclu un accord de prêt de 2,4 millions de livres sterling avec l'investisseur stratégique Irdeto BV. Cependant, l'entreprise affirme aujourd'hui qu'Irdeto n'a pas obtenu les informations appropriées et la documentation requise de la part de sa société mère Multichoice. "Bien que la société souhaite continuer à travailler avec Irdeto comme annoncé précédemment, le conseil d'administration de la société estime qu'elle doit également envisager d'autres alternatives de financement et a décidé d'entamer un examen stratégique", déclare Bidstack.

