(Alliance News) - Helium One Global Ltd a annoncé lundi qu'elle avait redémarré le forage du puits Tai-3 en Tanzanie, suite à la défaillance d'un composant de l'appareil de forage principal au début du mois d'octobre

Les actions d'Helium One Global s'échangeaient à Londres lundi matin, en hausse de 13 %, à 5,53 pence l'unité.

Helium One est un explorateur d'hélium basé à Londres qui se concentre sur la Tanzanie. Elle détient des licences de prospection dans trois zones de projet distinctes - Rukwa, Balangida et Eyasi - qui sont situées dans des bassins de rift sur la marge du craton tanzanien dans le nord et le sud-ouest du pays.

Vendredi dernier, Helium One a installé avec succès la pièce de rechange nécessaire pour résoudre la défaillance d'un composant du support principal de l'appareil de forage survenue le 4 octobre.

L'appareil de forage Predator 220 a ensuite été soumis à des tests avant de reprendre ses activités. Depuis dimanche, le forage a repris.

La société a déclaré qu'elle allait maintenant forer jusqu'à une profondeur totale prévue de 1 100 mètres mesurés, à travers les cibles de réservoirs primaires dans la formation Lake Bed, le groupe Karoo et le sous-sol.

Elle prévoit de faire une nouvelle annonce lorsque la profondeur cible sera atteinte.

"En tant que société, nous restons résilients et continuons à faire face de manière proactive à tous les obstacles que nous rencontrons. L'ensemble de l'équipe d'Helium One, sur le site de l'appareil de forage et ailleurs, a déployé des efforts exceptionnels au cours de la semaine écoulée pour résoudre le problème, se procurer une pièce de rechange aux États-Unis, réinstaller et réparer l'appareil de forage, et je suis heureuse que nous soyons à nouveau sur la bonne voie dans un délai extrêmement court", a déclaré Lorna Blaisse, présidente-directrice générale.

"Nous sommes impatients de forer dans nos réservoirs cibles à Tai-3 au cours des prochains jours et d'évaluer le puits, avant de démonter l'appareil de forage et de le déplacer vers notre prochain site à Itumbula".

