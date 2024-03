Helius Medical Technologies, Inc. est une entreprise de neurotechnologie dans le domaine des dispositifs médicaux. Elle se concentre sur les déficits neurologiques en utilisant une plateforme technologique appliquée par voie orale qui amplifie la capacité du cerveau à engager des mécanismes compensatoires physiologiques améliorant la vie des personnes souffrant de maladies neurologiques. Elle développe, concède sous licence ou acquiert des technologies non implantables visant à réduire les symptômes des maladies ou des traumatismes neurologiques. Son produit, le stimulateur de neuromodulation portable (PoNS), est un dispositif médical non implantable, composé d'un contrôleur et d'un embout buccal, qui délivre une légère stimulation électrique à la surface de la langue afin de traiter les troubles de la marche et les troubles chroniques de l'équilibre. La thérapie PoNS fait partie intégrante de la solution PoNS globale et est la thérapie physique appliquée par les patients pendant l'utilisation du stimulateur de neuromodulation PoNS. Le PoNS est utilisé en complément d'un programme d'exercices thérapeutiques supervisé chez les patients âgés de 22 ans et plus, sur prescription médicale uniquement.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés