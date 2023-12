Helix BioPharma Corp. est une société biopharmaceutique canadienne en phase clinique. La société est engagée dans le développement de thérapies dans le domaine de l'immuno-oncologie, basées sur sa plateforme technologique propriétaire DOS47. DOS47 est une plateforme technologique en oncologie qui offre une approche potentielle de la débilitation et de la destruction des cellules cancéreuses. Le DOS47 est conçu pour stimuler une augmentation du potentiel d'hydrogène (pH) du microenvironnement entourant les cellules cancéreuses, inversant ainsi les conditions extracellulaires acides qui sont censées défendre la tumeur. L-DOS47 est un anticorps conjugué à une protéine dont le composant uréase convertit enzymatiquement l'urée naturelle en ammoniaque. La molécule de médicament L-DOS47 comprend un anticorps spécialisé à domaine unique dérivé de camélidés et fait l'objet d'une étude clinique pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) et du cancer du pancréas. V-DOS47 cible le récepteur du facteur de croissance endothélial vasculaire deux.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale