Helix Energy Solutions Group, Inc. est une société de services énergétiques offshore qui fournit des services spécialisés à l'industrie énergétique offshore. La société opère à travers quatre segments : Intervention sur les puits, Robotique, Abandon en eaux peu profondes et Installations de production. Le segment Intervention sur les puits fournit des services permettant à ses clients d'accéder aux puits offshore afin d'effectuer des opérations d'amélioration de la production ou de mise hors service. Le segment Robotique fournit des services de creusement de tranchées, de dégagement du fond marin, de construction offshore et d'inspection, de réparation et de maintenance (IRM) aux marchés du pétrole et du gaz et des énergies renouvelables. Le segment Abandon en eaux peu profondes fournit des services de déclassement et de remise en état de champs pétroliers offshore, de gestion de projets, de solutions techniques, d'intervention et de plongée commerciale. Le segment Installations de production comprend le Helix Producer I (le HP I), le Helix Fast Response System (le HFRS) et sa propriété de biens pétroliers et gaziers.