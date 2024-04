Helix Energy Solutions Group, Inc. est une société internationale de services énergétiques offshore qui fournit des services spécialisés à l'industrie énergétique offshore, en mettant l'accent sur l'intervention sur les puits, la robotique et les opérations de démantèlement sur l'ensemble du terrain. Ses segments comprennent l'intervention sur puits, la robotique, l'abandon en eaux peu profondes et les installations de production. Le segment des interventions sur puits fournit des services qui permettent à ses clients d'accéder à des puits offshore sous-marins afin de réaliser des opérations d'amélioration de la production ou de démantèlement. Le segment Robotique fournit des services de creusement de tranchées, de dégagement des fonds marins, de construction et d'inspection en mer, de réparation et de maintenance aux marchés du pétrole et du gaz offshore et des énergies renouvelables dans le monde entier. Le segment Shallow Water Abandonment fournit des services de soutien aux secteurs amont et intermédiaire sur le plateau du Golfe du Mexique. Le segment des installations de production comprend le Helix Producer I, le Helix Fast Response System et ses propriétés pétrolières et gazières matures.

Indices liés Russell 2000