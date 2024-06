Helix Exploration PLC - société d'exploration axée sur le développement commercial et la monétisation d'une structure gazière riche en hélium associée à des hydrocarbures dans le dôme d'Ingomar situé dans le centre du Montana - annonce la signature d'un accord d'intégration par lequel Helix achète à Adam Standiford, un consultant de la société, une participation directe de 100 % dans 5 600 acres dans le comté de Hill, dans le Montana, pour 250 000 USD en numéraire et en actions. En outre, Standiford recevra 600 000 actions d'Helix au prix de 10 pence chacune à titre de frais d'introduction conformément à son contrat de consultant. L'hélium a été prouvé par deux puits dans une section de 640 acres sur l'anticlinal nord et à côté du projet Rudyard, qui ont tous deux été testés favorablement pour la teneur en hélium et les débits globaux, bien que ces puits ne soient pas inclus dans l'acquisition actuelle du projet Rudyard.

Bo Sears, directeur général, déclare : "L'élargissement de notre portefeuille d'exploration de l'hélium est une priorité stratégique pour Helix Exploration. Le projet Rudyard représente un ajout passionnant qui complète notre projet phare Ingomar Dome, que nous prévoyons de commencer à forer au cours du [troisième trimestre]."

Cours actuel de l'action : 22,67 pence

Variation sur 12 mois : + 118 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

