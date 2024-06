Helix Exploration PLC - société d'exploration axée sur le développement commercial et la monétisation d'une structure gazière riche en hélium associée à des hydrocarbures dans le dôme d'Ingomar situé dans le centre du Montana - publie ses premiers résultats pour les six mois se terminant le 31 mars. La perte avant impôt s'élève à 713 000 GBP. Aucun revenu, les dépenses s'élèvent à 713 000 GBP. Le bénéfice de base et dilué par action est de 4,66 pence.

"Nous prévoyons que les six prochains mois seront une période de croissance incroyablement chargée et nous sommes impatients de tester le projet Ingomar Dome et le projet Rudyard avec une campagne de forage au troisième trimestre 2024. Nous fournirons au marché et à nos actionnaires des mises à jour sur les résultats des forages, des tests d'écoulement et du modèle économique mis à jour au fur et à mesure que l'exploration et l'évaluation progressent dans les deux zones de projet. Nous continuons à travailler pour atteindre notre objectif d'un premier débit de gaz avant la fin de l'année 2025."

Cours actuel de l'action : 20,49 pence

Variation sur 12 mois : + 97 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

