(Alliance News) - Helix Exploration PLC a annoncé mardi qu'elle avait signé un contrat avec Treasure State Drilling LLC pour la mise à disposition d'un appareil de forage.

Helix Exploration est une société d'exploration axée sur le développement commercial et la monétisation d'une structure gazière riche en hélium associée à des hydrocarbures dans le dôme d'Ingomar, situé dans le centre du Montana.

Elle a commencé à être cotée sur l'AIM de Londres mardi dernier.

L'accord porte sur l'appareil de forage Cardwell KB-150 D1D, ainsi que sur l'équipement nécessaire à la campagne de forage d'évaluation menée par Helix au troisième trimestre dans le cadre du projet Ingomar Dome.

L'appareil de forage a une capacité de 8 000 pieds et dispose d'une capacité et d'un équipement suffisants pour répondre aux exigences du projet d'Helix, a déclaré la société. Il sera disponible pour le forage au cours du troisième trimestre.

"Nous sommes ravis d'annoncer notre nouveau partenariat avec Treasure State Drilling, LLC, et d'obtenir leur appareil de forage Cardwell KB-150 D1D pour notre prochain projet à Ingomar. J'ai personnellement travaillé avec cet appareil à deux reprises et je peux attester de sa performance en termes de capacité de charge, d'efficacité opérationnelle et de compétence de ses opérateurs ", a déclaré le directeur général Bo Sears.

Les actions de Helix Exploration n'étaient pas négociées à 10,85 pence chacune à Londres mardi.

