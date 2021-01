HELLA KGAA HUECK & CO : Opinion positive de Jefferies

Données financières EUR USD CA 2021 6 249 M 7 593 M - Résultat net 2021 212 M 258 M - Dette nette 2021 76,8 M 93,3 M - PER 2021 27,5x Rendement 2021 1,13% Capitalisation 6 033 M 7 333 M - VE / CA 2021 0,98x VE / CA 2022 0,90x Nbr Employés 35 503 Flottant 36,7% Graphique HELLA GMBH & CO. KGAA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique HELLA GMBH & CO. KGAA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 48,84 € Dernier Cours de Cloture 54,30 € Ecart / Objectif Haut 21,5% Ecart / Objectif Moyen -10,1% Ecart / Objectif Bas -44,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Rolf Breidenbach President, CEO, Head-Legal & Compliance Klaus Kühn Chairman-Supervisory Board Ulric Bernard Schäferbarthold MD-Finance, Controlling & Information Technology Felix Willing Chief Information Officer Alfons Eilers Deputy Chairman-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) HELLA GMBH & CO. KGAA 2.65% 7 333 DENSO CORPORATION -1.91% 45 110 APTIV PLC 15.96% 40 798 CONTINENTAL AG -1.44% 29 203 HYUNDAI MOBIS CO.,LTD 32.88% 28 233 MAGNA INTERNATIONAL INC. 5.80% 22 678