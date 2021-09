Faurecia/Hella: L'augmentation de capital bientôt précisée-Peugeot

PARIS (Reuters) - Faurecia devrait faire connaître dans les semaines à venir les modalités de l'augmentation de capital destinée à financer une partie de l'acquisition du spécialiste allemand de l'éclairage Hella , a dit mardi le directeur général de Peugeot Invest.

La holding d'investissement de la famille Peugeot, deuxième actionnaire de l'équipementier automobile Faurecia avec 3,1% du capital, déterminera alors la manière dont elle participera à l'opération, a ajouté Bertrand Finet au cours d'une téléconférence avec les analystes financiers.

Celle-ci devrait intervenir au second semestre puisque Bertrand Finet s'attend à une deuxième partie d'année très active pour la holding en matière d'investissement.

Faurecia a annoncé cet été un crédit-relais d'un montant de 5,5 milliards d'euros pour financer l'acquisition de Hella, refinancé principalement par des émissions obligataires et des prêts bancaires, et pour 800 millions d'euros par une augmentation de capital (Bridge to equity).

Ses principaux actionnaires se sont engagés à participer à l'augmentation de capital au prorata de leur participation, sous réserve des termes finaux de l'opération.

Un porte-parole de Faurecia a refusé de commenter le calendrier de l'augmentation de capital, indiquant simplement que "le sujet est en cours de discussion pour l'instant."

