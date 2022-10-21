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    HLE   DE000A13SX22

HELLA GMBH & CO. KGAA

(HLE)
  Rapport
Temps Différé Xetra  -  17:35 20/10/2022
70.80 EUR   -0.14%
07:53Forvia relève sa prévision de ventes pour 2022
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07:24Forvia revoit à la hausse ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année
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Forvia revoit en hausse ses prévisions de ventes pour 2022

21/10/2022 | 07:00
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21 octobre (Reuters) - FORVIA:

* VENTES DU T3 DE 6,6 MD, EN HAUSSE DE 31 % SUR UNE BASE ORGANIQUE

* LES PRISES DE COMMANDES DE FORVIA (FAURECIA + HELLA) ONT CONTINUÉ À SE DÉVELOPPER À UN RYTHME SOUTENU AU COURS DU TRIMESTRE, AVEC 24,5 MDS SIGNÉS DEPUIS LE DÉBUT DE LANNÉE

* PRÉVISIONS DE VENTES POUR 2022 REVUES À LA HAUSSE À ENTRE 24,5 MILLIARDS DEUROS ET 25,5 MILLIARDS DEUROS (CONTRE 23 À 24 MD DEUROS PRÉCÉDEMMENT)

* LA RÉVISION DES PERSPECTIVES DE VENTES REFLÈTE UNE ESTIMATION DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE DE 2022 À 77 MILLIONS DE VL (CONTRE 74 MILLIONS DE VL PRÉCÉDEMMENT)

* MARGE OPÉRATIONNELLE CONFIRMÉE ENTRE 4 ET 5 % DES VENTES FLUX DE TRÉSORERIE NET CONFIRMÉ À LÉQUILIBRE POUR 2022 Texte original: https://bit.ly/3MQy8eX Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
FAURECIA SE 4.00%13.65 Cours en temps réel.-63.99%
HELLA GMBH & CO. KGAA -0.14%70.8 Cours en différé.14.19%
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Données financières
CA 2023 7 404 M 7 279 M -
Résultat net 2023 547 M 538 M -
Dette nette 2023 46,0 M 45,2 M -
PER 2023 23,2x
Rendement 2023 1,36%
Capitalisation 7 867 M 7 734 M -
VE / CA 2023 1,07x
VE / CA 2024 0,96x
Nbr Employés 35 643
Flottant 16,8%
Graphique HELLA GMBH & CO. KGAA
Durée : Période :
HELLA GmbH & Co. KGaA : Graphique analyse technique HELLA GmbH & Co. KGaA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique HELLA GMBH & CO. KGAA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 6
Dernier Cours de Clôture 70,80 €
Objectif de cours Moyen 64,50 €
Ecart / Objectif Moyen -8,90%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Michel Favre Chief Executive Officer
Ulric Bernard Schäferbarthold MD-Finance, Controlling & Information Technology
Andreas Hermann Renschler Chairman-Supervisory Board
Felix Willing Chief Information Officer
Manuel Frenzel Independent Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
HELLA GMBH & CO. KGAA14.19%7 734
DENSO CORPORATION-24.60%36 624
APTIV PLC-48.68%23 287
MAGNA INTERNATIONAL INC.-31.57%14 679
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD-19.06%13 141
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.-23.42%12 549