Forvia revoit en hausse ses prévisions de ventes pour 2022

21 octobre (Reuters) - FORVIA:
* VENTES DU T3 DE 6,6 MD, EN HAUSSE DE 31 % SUR UNE BASE
ORGANIQUE
* LES PRISES DE COMMANDES DE FORVIA (FAURECIA + HELLA) ONT
CONTINUÉ À SE DÉVELOPPER À UN RYTHME SOUTENU AU COURS DU
TRIMESTRE, AVEC 24,5 MDS SIGNÉS DEPUIS LE DÉBUT DE LANNÉE
* PRÉVISIONS DE VENTES POUR 2022 REVUES À LA HAUSSE À ENTRE
24,5
MILLIARDS DEUROS ET 25,5 MILLIARDS DEUROS (CONTRE 23 À 24 MD
DEUROS PRÉCÉDEMMENT)
* LA RÉVISION DES PERSPECTIVES DE VENTES REFLÈTE UNE
ESTIMATION DE
LA PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE DE 2022 À 77 MILLIONS DE VL
(CONTRE 74 MILLIONS DE VL PRÉCÉDEMMENT)
* MARGE OPÉRATIONNELLE CONFIRMÉE ENTRE 4 ET 5 % DES VENTES
FLUX DE
TRÉSORERIE NET CONFIRMÉ À LÉQUILIBRE POUR 2022
Texte original: https://bit.ly/3MQy8eX
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(Gdansk Newsroom)