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    HLE   DE000A13SX22

HELLA GMBH & CO. KGAA

(HLE)
  Rapport
Temps réel estimé Tradegate  -  26/04 07:45:25
59.53 EUR   +0.46%
07:00Forvia s'attend à des ventes comprises entre 23 et 24 mds en 2022
RE
12/04HELLA KGAA HUECK & CO : Jefferies toujours neutre sur le dossier
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08/04HELLA KGAA HUECK & CO : Warburg Research est neutre sur le titre
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Forvia s'attend à des ventes comprises entre 23 et 24 mds en 2022

26/04/2022 | 07:00
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26 avril (Reuters) - Forvia :

* VENTES DE 5,3 MDS AU T1 2022, EN HAUSSE DE 33 % EN DONNÉES PUBLIÉES (Y COMPRIS LES DEUX PREMIERS MOIS DE CONSOLIDATION DE HELLA)

* PERSPECTIVES 2022: VENTES COMPRISES ENTRE 23 ET 24 MILLIARDS DEUROS (DONT ENVIRON 1,5 MILLIARD DEUROS LIÉS À LEFFET COMBINÉ DES DEVISES ET DES MATIÈRES PREMIÈRES)

* PERSPECTIVES 2022: MARGE OPÉRATIONNELLE COMPRISE ENTRE 4 % ET 5 %

* PERSPECTIVES 2022: CASH-FLOW NET À LÉQUILIBRE

* FAURECIA A RENÉGOCIÉ LA CLAUSE RELATIVE À SES ENGAGEMENTS BANCAIRES AUPRÈS DES BANQUES: LE NIVEAU DE CETTE CLAUSE NE SERA PAS TESTÉ AU 30 JUIN 22 ET SERA DE 3,75X AU 31 DÉCEMBRE 22 (AU LIEU DE 3,0X) AVANT DE REVENIR À 3,0X À PARTIR DU 30 JUIN 23

* LE CONSEIL DADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE PROPOSER DE SUSPENDRE EXCEPTIONNELLEMENT LE PAIEMENT DE DIVIDENDES EN 2022

* FAURECIA A DÉCIDÉ DE REVOIR À LA HAUSSE SON PROGRAMME DE CESSION DACTIFS EN LE FAISANT PASSER DUN OBJECTIF DE 500 MILLIONS DEUROS À CLÔTURER DICI FIN 2023 À UN OBJECTIF DUN MILLIARD DEUROS À CLÔTURER DICI FIN 2023

* MÊME SI LA GUERRE EN UKRAINE DEVRAIT PRINCIPALEMENT AFFECTER LACTIVITÉ EN EUROPE, NOUS DEVONS NOUS ADAPTER À CETTE NOUVELLE PERTURBATION, DONT LA DURÉE ET LAMPLEUR, À CE JOUR,RESTENT INCERTAINES - DG DE FAURECIA

* EN DONNÉES ORGANIQUES (FAURECIA À SON PÉRIMÈTRE DE FIN 2021 ET HORS EFFET DE CHANGE), LES VENTES AU T1 ONT AUGMENTÉ DE 1,1% Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
0X (ZRX/USD) -3.88%0.778 Cours en clôture.-11.01%
FAURECIA SE -0.13%22.91 Cours en temps réel.-45.23%
HELLA GMBH & CO. KGAA -0.25%59.25 Cours en différé.-4.44%
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Données financières
CA 2022 6 307 M 6 758 M -
Résultat net 2022 184 M 197 M -
Dette nette 2022 184 M 197 M -
PER 2022 38,6x
Rendement 2022 0,86%
Capitalisation 6 583 M 7 054 M -
VE / CA 2022 1,07x
VE / CA 2023 0,92x
Nbr Employés 36 092
Flottant 16,8%
Graphique HELLA GMBH & CO. KGAA
Durée : Période :
HELLA GmbH & Co. KGaA : Graphique analyse technique HELLA GmbH & Co. KGaA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique HELLA GMBH & CO. KGAA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 9
Dernier Cours de Clôture 59,25 €
Objectif de cours Moyen 61,37 €
Ecart / Objectif Moyen 3,58%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Rolf Breidenbach President, CEO, Head-Legal & Compliance
Ulric Bernard Schäferbarthold MD-Finance, Controlling & Information Technology
Klaus Kühn Chairman-Supervisory Board
Felix Willing Chief Information Officer
Manuel Frenzel Independent Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
HELLA GMBH & CO. KGAA-4.44%7 054
DENSO CORPORATION-20.46%44 945
APTIV PLC-35.45%28 847
MAGNA INTERNATIONAL INC.-23.60%18 162
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD-20.04%15 561
WEICHAI POWER CO., LTD.-29.10%14 950