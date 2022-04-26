Forvia s'attend à des ventes comprises entre 23 et 24 mds en 2022

26 avril (Reuters) - Forvia :
* VENTES DE 5,3 MDS AU T1 2022, EN HAUSSE DE 33 % EN
DONNÉES
PUBLIÉES (Y COMPRIS LES DEUX PREMIERS MOIS DE CONSOLIDATION DE
HELLA)
* PERSPECTIVES 2022: VENTES COMPRISES ENTRE 23 ET 24
MILLIARDS
DEUROS (DONT ENVIRON 1,5 MILLIARD DEUROS LIÉS À LEFFET
COMBINÉ DES DEVISES ET DES MATIÈRES PREMIÈRES)
* PERSPECTIVES 2022: MARGE OPÉRATIONNELLE COMPRISE ENTRE 4 %
ET 5
%
* PERSPECTIVES 2022: CASH-FLOW NET À LÉQUILIBRE
* FAURECIA A RENÉGOCIÉ LA CLAUSE RELATIVE À SES ENGAGEMENTS
BANCAIRES AUPRÈS DES BANQUES: LE NIVEAU DE CETTE CLAUSE NE SERA
PAS TESTÉ AU 30 JUIN 22 ET SERA DE 3,75X AU 31 DÉCEMBRE 22 (AU
LIEU DE 3,0X) AVANT DE REVENIR À 3,0X À PARTIR DU 30 JUIN 23
* LE CONSEIL DADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE PROPOSER DE
SUSPENDRE
EXCEPTIONNELLEMENT LE PAIEMENT DE DIVIDENDES EN 2022
* FAURECIA A DÉCIDÉ DE REVOIR À LA HAUSSE SON PROGRAMME DE
CESSION
DACTIFS EN LE FAISANT PASSER DUN OBJECTIF DE 500 MILLIONS
DEUROS À CLÔTURER DICI FIN 2023 À UN OBJECTIF DUN MILLIARD
DEUROS À CLÔTURER DICI FIN 2023
* MÊME SI LA GUERRE EN UKRAINE DEVRAIT PRINCIPALEMENT
AFFECTER
LACTIVITÉ EN EUROPE, NOUS DEVONS NOUS ADAPTER À CETTE NOUVELLE
PERTURBATION, DONT LA DURÉE ET LAMPLEUR, À CE JOUR,RESTENT
INCERTAINES - DG DE FAURECIA
* EN DONNÉES ORGANIQUES (FAURECIA À SON PÉRIMÈTRE DE FIN
2021 ET
HORS EFFET DE CHANGE), LES VENTES AU T1 ONT AUGMENTÉ DE 1,1%
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(Gdansk Newsroom)