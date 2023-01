HELLA GmbH & Co. KGaA annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 30 novembre 2022

HELLA GmbH & Co. KGaA a annoncé ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 novembre 2022. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 2 025,98 millions d'euros, contre 1 563,66 millions d'euros un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 84,28 millions d'euros, contre 46,39 millions d'euros un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 0,76 euro, contre 0,42 euro l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'élève à 0,76 euro, contre 0,42 euro l'année précédente.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 817,51 millions d'euros, contre 3 037,14 millions d'euros l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 133,98 millions d'euros, contre 102,68 millions d'euros un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 1,21 euro, contre 0,92 euro l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'élève à 1,21 euro, contre 0,92 euro l'année précédente.